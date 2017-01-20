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Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Edremit Grubu Şampiyonları ödüllerini aldılar



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesince organize edilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Edremit Grubu maçları sona erdi.

Toplam 50 öğretmenin görevli olduğu 65 takım ve 650 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Yıldızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu ikinci oldu. Gençler kategorisinde ise Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Yıldızlar kategorisinde 2. olan Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu takımına ödülünü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge'den, Gençler kategorisinde ikinci olan Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'tan, Yıldızlar kategorisinde 1. Olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ödülünü Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş'tan ve Gençler kategorisinde 1. olan Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödülünü Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'dan aldı.

(EME)



20.01.2017 15:59:48 TSI

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