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Büyükşehir'den toplu ulaşım dönüşümü için son çağrı

- 01 Şubat 2017'de Otobüsler "AU" Plaka Oluyor



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, alınan UKOME kararının 31 Ocak tarihi itibarıyla sona ereceğini ve 1 Şubat tarihinden itibaren otobüslerin AU plakaya geçeceğini hatırlattı.

Sisteme katılacak esnafların 31 Ocak 2017 tarihine kadar araçların dönüşümü için tüm işlemleri tamamlamış olmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada . 31 Ocak 2017 tarihinden sonra, başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: ' 01 Şubat 2017 tarihi itibariyle; dönüşümlerini tamamlamış ve tahditli AU serisinden plakalarını takmış araçlar, vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti vermeye başlamış olacaktır.

Bu süreçte gerekli dönüşüm işlemlerini tamamlamayan esnaflarımız ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar; tahditli AU dönüşüm bedelini yatırmaları, sıfır araç alacaklar; fabrikadan aracın teslim edileceği tarihi de içeren satış sözleşmesini, 2. el araç alacaklar; satın aldığı kişi ile yine teslim alacağı tarihi belirtir satış sözleşmesini Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığımıza sunmaları halinde, 01 Şubat 2017 tarihi sonrası dönüşüm işlemlerini tamamlayabilir. 01 Şubat 2017 sonrası dönüşüm işlemini tamamlayacak esnaflarımızın mevcut araçları, yeni araçları sisteme dahil olana kadar çalışmayacak ve havuzdan pay alamayacaktır.' denildi.



20.01.2017 16:00:48 TSI

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