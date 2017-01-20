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Minik öğrenciler karne sevinci Başkan Özgüven ile paylaştı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin son gününde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk döneminin son zili çaldı. Ereğli'de binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karnelerin alan Namık Kemal İlkokulu 1. sınıf öğrencileri mutluluklarını paylaşmak için Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden, devamlı olarak çok çalışmayı ve başarıyı hedeflemelerini öğütleyen Belediye Başkanı Özgüven, "Ülkemizin geleceği sizsiniz. Güçlü Türkiye'nin teminatı sizler her daim çok çalışarak, başarıyı hedeflemelisiniz. Sizlerin elde ettiği başarılarla ülkemiz daha iyi yerlere gelecek. Bu nedenle eğitim çok önemli. Ereğli Belediyesi olarak ta eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz. Öğrencilerimize yönelik eğitim noktasında destek sağlamaya devam edeceğiz. Kısacası eğitimi önemsiyoruz ve desteğimizi sürdüreceğiz.

Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah hepiniz eğitim hayatınızda başarıdan başarıya koşarsınız" dedi.

İlk kez karne heyecanı yaşayan, okumayı ve yazmayı söken çocuklar Başkan Özgüven'e hikaye okudu.

(AH-Y)



20.01.2017 16:01:40 TSI

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