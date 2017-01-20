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Burhaniye'de öğrenciler yarıyıl karnelerini aldılar



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle Burhaniye genelinde 9 bin 274 öğrenci karnesi ile kavuştu. Öğrencilerin bu heyecanlı ve mutlu günlerinde yanlarında bulunan ve sevinçlerini paylaşan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır öğrencilerin karnelerini bizzat dağıttılar.

Burhaniye Mustafa Serin Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve 15 Temmuz'da Ankara'da şehit düşen ve okula ismini veren Burhaniyeli Şehit Polis Mustafa Serin'in annesi ve ablası öğrencilere karnelerini verdiler. Okul birincisi ve aynı zamanda Merkezi ortak sınavlarda tüm sorular içinde tek yanlış ile dereceye giren 8. sınıf öğrencisi Ferhat Anık'a başarısından dolayı Burhaniye Kaymakamı ile birlikte Şehit Mustafa Serin'in annesi Sevcan Serin ve ablası Seher Türköz öğrenciye hediyesini takdim ettiler. Öğrencilere iyi bir tatil geçirmelerini dileyen Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner tatili en iyi şekilde bol bol dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır'da öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dilerken, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumayı da ihmal etmemelerini ikinci yarıyıla dinç bir şekilde başlamalarını söyledi.

(EME)



20.01.2017 16:05:16 TSI

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