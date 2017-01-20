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Harran Tıp Hastanesinde misafirhane açıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:05
Harran Tıp Hastanesinde misafirhane açıldı
Harran Tıp Hastanesinde misafirhane açıldı

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde bulunan 600 yataklı Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde hasta yakınları için misafirhane açıldı.
Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nin yanında yapılan150 metrekarelik alana sahip, yanında 6 adet lavabo ve abdest alma alanları olan misafirhane, Hastane Başhekimi Doç.Dr. Hasan Karsen, Başmüdür Abdullah Göçmez ve Müdür yardımcılarının katılımıyla kurdelesi kesilerek hasta yakınlarının hizmetine sokuldu.
"Otel tarzı misafirhane çalışmalarımız var"
Hastanenin eski proje sistemine göre yapılmasından dolayı eski sistemden kaynaklanan bazı sorunların olduğunu dile getiren Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hasan Karsen, "Biz bu sorunların birçoğunu tamamladık. Bugün hasta yakınlarımızın yararlanabileceği bir erkek misafirhanesi açtık. Sırada bayan misafirhanesi ve yeni doğum yapıp bebeği hastanede yeni doğan servisinde yatan annelerimiz için misafirhane çalışmalarımız var. İleride ise hasta refakatçilerine yönelik otel tarzı bir yer oluşturma çalışmalarına başlayacağız. Şanlıurfa halkı her şeyin en iyisine layıktır. Bu hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye söyledi.
"Osmanbey'de çarşı projemiz var"
Misafirhane açılışında konuşan Üniversite Hastanesi Başmüdürü Abdullah Göçmez, Hasta yakınları için bekleme alanları sıkıntısı tüm hastanelerde olduğunu hatırlatarak, "Üniversite hastanesi olarak, kış şartlarında hasta yakınlarının mağdur olmamaları açısından 150 metrekarelik alana sahip, 6 adet lavabo ve abdest alanları olan bu misafirhanemizi açtık. Ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için bir de çarşı projemiz olacak. Misafirhanemizin hizmete girmesinde emeği geçen Ilgın İnşaata, Haliliye Belediyemize, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya Beyefendiye hususi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
"Belediyenin çorba dağıtmasını istiyoruz"
Hilvan ilçesinden hastasını getiren Hasta Yakını Enver Turgut isimli vatandaş, Hastane idarecilerine ihtiyaç duyulan misafirhaneyi hizmete açtıkları için teşekkür etti. Buraya gelen hasta yakınlarının maddi durumları iyi olmayan olabileceğini söyleyen Turgut Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden çorba dağıtmasını yapılmasını talep etti.
"Hastane idarecilerini kutluyorum"
Yakını hasta olan Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin ise misafirhane hizmeti gerçekleştiren Hastane idarecilerini kutladığını söyleyerek, "Hasta yakınlarına güzel bir hizmet oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.
Kurdelesi kesilen misafirhane vatandaşın hizmetine girdi. Daha sonra Başhekim Hasan Karsen, misafirhaneye gelen hasta yakınlarıyla bir sohbet ederek memnun olum olmadıklarını sordu. Hasta yakınları da hastane yönetimine teşekkür etti.
(BB-SD-Y)

20.01.2017 16:10:37 TSI
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