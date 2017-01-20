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Şehzadeler'de darbeler tarihi konuşuldu



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Darbesi konulu konferans Manisalıların büyük beğenisini topladı. Konferansa katılan vatandaşlar Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun konferansını büyük bir ilgiyle izledi.

Şehzadeler Belediyesinin düzenlediği 'Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz' konulu konferans Manisalılardan büyük ilgi gördü. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konferansa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kavas, Ali Özyiğit, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan katıldı.

Tarihi Bedesten Nikah ve Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen geceye konuşmacı olarak katılan Tarihçi - Yazar Yavuz Bahadıroğlu, geçmişten günümüze kadar uzanan Türkiye'nin darbeler tarihi ve 15 Temmuz darbe girişimini anlattı. Darbeleri birer fitne olayı olarak gördüğünü ifade eden Tarihçi Yazar Bahadıroğlu İslam tarihinde ilk fitne olayının İfk olayı olan Hazreti Aişe'ye atılan iftira ile başladığını ifade etti. İslam Aleminin sürekli fitne ve darbeler içerisinde olduğunu ifade eden Bahadıroğlu geçmişten günümüze kadar sürekli olarak taşınan mezhep çatışmalarının insanlarda derin yaralar açtığını belirtti. Darbelerin sadece asker eli ya da mezhep ayılıkları ile olmadığını dile getiren Bahadıroğlu son zamanlarda televizyon kanallarında gösterilen izdivaç türü programların da milletin değerlerine karşı yapılan büyük bir darbe olduğunu belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşananlara da değinen Bahadıroğlu, yaşanan hain darbe girişiminin Türk Milletinin göstermiş olduğu birlik ve beraberliği neticesinde bertaraf edildiğini söyledi.

Yaklaşık 3 saat süren konferansa katılan vatandaşlar tarihi sevdiren adam olarak bilinen Tarihçi - Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun konferansını büyük bir ilgiyle izledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konferansın sonunda, Bahadıroğlu'na hediye takdiminde bulundu.

(SC-Y)



20.01.2017 16:17:13 TSI

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