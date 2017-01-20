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Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmasın diye çalışıyorlar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula'nın Yeşilyayla Mahallesinde başlattığı sondaj çalışmasıyla yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminde mahallelerde yetersiz su sorunları yaşanmaması için şimdiden önlem alıyor. MASKİ ekipleri, bu amaçla Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesindeki sondaj çalışmalarına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sondaj kuyusuna ait delgi işleminde 102 metreye ulaşıldı. Ekipler suya ulaşmak için toplamda 200 metre derinliğinde bir kuyu oluşturacaklar. Delginin tamamlanmasının ardından sondajın borulama ve çakıllaması yapılarak, deneme pompasının montajı gerçekleştirilecek. Kuyunun kompresörle temizliği sonrasında ise daire başkanlığında görevli mühendisler tarafından suyun içilebilirlik kalitesinin ölçülmesi amacıyla numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analize gönderilecek. MASKİ'nin mahallede açtığı yeni sondaj kuyusundan elde edilen suyun test sonuçlarının olumlu gelmesi durumunda ise mahallede özellikle yaz aylarında ortaya çıkabilecek su sıkıntısının önüne geçilecek.

(SC-Y)



20.01.2017 16:21:02 TSI

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