YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Olimpiyat Şenlikleri' başladı

'Olimpiyat Şenlikleri' başladı



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'da düzenlenen "Yarıyılda Olimpiyat Şenliği" başladı.

18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapılacak "23. Yaz Deaflympics Olimpiyatları"nın tanıtımı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) işbirliği ile "Yarıyılda Olimpiyat Şenliği" düzenlendi. Üç gün sürecek şenlik, Yeşilyurt AVM'de başladı. AVM'nin fast food katında düzenlenen etkinlik 20-22 Ocak tarihleri ve 14.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliklerde çocuklara mini golf, masa tenisi, puzzle oyunu, bilek güreşi, basketbol, bowling, dart oyunları oynatılarak çeşitli hediyeler verilecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü Aşkın Atan, "18-30 Temmuz tarihinde Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu 2017 Samsun Deaflympics Olimpiyatları ilimizde olacak. Bizler de işitme engelliler olimpiyatlarını sportif etkinliklerle beraber halkımıza anlatıyoruz. Olimpiyatlarda 21 tane spor branşı olacak. Bu branşların bazı küçük oyunlarını da AVM'lerde insanlara anlatarak bununla ilgili bilgilerinin olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın olimpiyat günlerinde statları ve spor salonlarının doldurmalarını bekliyoruz. Samsun halkına işitme engelliler olimpiyatlarını anlatıp onların buralara kanalize olmasını 'deaflympics'in ne olduğunu bilmeleri için AVM'lerde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Yaz aylarına doğru çok daha güzel tanıtımlarımız olacak. Bakanlığımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu en büyük organizasyonu ilimizde yapılacak. Bu kapsamda da tanıtımlara devam edeceğiz" dedi.

(GKH-SLH-Y)



20.01.2017 16:23:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER