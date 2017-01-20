YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayapınar'da elektrik kesintisi

Kayapınar'da elektrik kesintisi



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılacak hat çekme ve direk dikme çalışmaları nedeniyle Cumartesi günü Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin bazı kesimlerinde 2 saat süreyle elektrik kesintisi gerçekleşeceği belirtildi.

Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "21 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır-4 Trafo Merkezi F-13 Cezaevi Fideri'nde yapacağımız direk dikimi ve hat çekme çalışmasından dolayı 09:00-11:00 saatleri arasında D Tipi Cezaevi, Memur-Sen TOKİ ve Dar Gelirliler TOKİ ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enerji kesintisi yaşanacaktır'' denildi.

(İHA-AKK-Y)



20.01.2017 16:25:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER