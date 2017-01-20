Kayapınar'da elektrik kesintisi
DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılacak hat çekme ve direk dikme çalışmaları nedeniyle Cumartesi günü Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin bazı kesimlerinde 2 saat süreyle elektrik kesintisi gerçekleşeceği belirtildi.
Enerji şirketinden yapılan duyuruda, "21 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır-4 Trafo Merkezi F-13 Cezaevi Fideri'nde yapacağımız direk dikimi ve hat çekme çalışmasından dolayı 09:00-11:00 saatleri arasında D Tipi Cezaevi, Memur-Sen TOKİ ve Dar Gelirliler TOKİ ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enerji kesintisi yaşanacaktır'' denildi.
(İHA-AKK-Y)
20.01.2017 16:25:13 TSI
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