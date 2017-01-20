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Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Kahtalı sporculara destek

20 Ocak 2017 Cuma, 16:23
Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Kahtalı sporculara destek
Adıyaman Tarım Spor Kulübünden Kahtalı sporculara destek

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Tarım Spor Kulübü tarafından Kahta ilçesinde ilkokul, Ortaokul ve Lise düzeyinde spor faaliyetleri gerçekleştiren başarılı 26 öğrenciye haftalık 130 kilo süt ve 19 öğrenciye spor malzemesi hediye edildi.
Kahta ilçesinde spor faaliyetlerini gerçekleştiren öğrencilerin sorunlarını dikkate alan Adıyaman il Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, öğrencilerin spor faaliyetlerine destek olmak amacıyla Adıyaman Tarım Spor Kulübüne üye olmasını sağladı.
Beden Öğretmeni Mehmet Karakaya, Kahta ilçesinde spor faaliyetlerini gerçekleştiren öğrencilerin sorunlarını Adıyaman il Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve Adıyaman Tarım Spor Kulübü Başkanı Adil Alan'a anlatarak öğrencilerin spor faaliyetleri konusunda yardım talebinde bulundu.
Adıyaman Tarım Spor Kulübü Başkanı Adil Alan, öğrencileri, Adıyaman Tarım Spor Kulübüne üye ederek Kahtalı öğrencilere haftalık 130 kilo süt ile giyim yardımında ile ulaşım desteğinde bulundu.
Atletizm dalında uzun süredir öğrencilerle çalışmalar yaptığını ifaden Beden Öğretmeni Mehmet Karakaya, amaçlarının öğrencilerin sokaktaki zararlı alışkanlıklardan korumak olduğunu söyledi.
Çocukların spor faaliyetlerine katılımını sağlayarak sağlık bireyler yetiştirmeyi hedefledikleri söyleyen Beden Öğretmeni Mehmet Karakaya, "Çocuklarımız okul dışındaki zamanlarını burada spor faaliyetlerine harcamak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız okul saatleri dışında haftanın her günü burada antrenman yapıyor. Temel amacımız çocuklarımızı sokaklardaki zararlı alışkanlıklardan korumak. Onları sağlık bir birey olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar neticesinde çocuklarımız gerek il genelinde gerek ise Türkiye genelinde büyük başarılar elde ederek dereceye girmişlerdir. Şuan derece almayan ama alabilecek öğrencilerimiz mevcut. Önümüzdeki yıllarda bu öğrencilerimizden de aynı başarıyı bekliyoruz. Çeşitli imkansızlara rağmen öğrencilerimiz büyük başarı elde etti. Bu imkansızlıklara rağmen öğrencilerimizi gayreti gören Adıyaman il Tarım Müdürümüz Adil Alan öğrencilerimize destek olmak istedi. Kendisi de zaten spor camiasından olduğunu için bizi çok iyi anladı. Bize her türlü desteği vereceğini söyledi. 26 tane sporcumuza haftalık 130 kilo süt temin etti. Sporcularımız her hafta 5 kilo süt tüketerek sağlık beslenmesi için çok faydalı olacağına inanıyorum. Sporcularımıza Adıyaman Stadyumunda eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin Adıyaman'a götürülüp getirilmesinde büyük maddi sıkıntılar çekiyorduk. Müdürümüz bu konuda da bize yardımcı olarak öğrencilerimizin ulaşım desteğini de verdi. Öğrencilerimiz her hafta Adıyaman Stadyumunda tartan pisti kullanabiliyor. Bunların yanında da 19 sporcumuza Ayakkabı, Eşofman ve yağmurluk gibi malzemeler hediye etti. Bizim için çok önemli olan bu hediyelerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(HT-SD-Y)

20.01.2017 16:26:50 TSI
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