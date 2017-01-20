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3 bin 800 kişilik Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi inşaatı hızla sürüyor

20 Ocak 2017 Cuma, 16:23
3 bin 800 kişilik Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi inşaatı hızla sürüyor
3 bin 800 kişilik Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi inşaatı hızla sürüyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatları doğrultusunda Yozgat'ta yapımına başlanılan 3 bin 800 kişilik Kapalı ve Açık Cezaevi inşaatı hızla sürüyor.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç inşaatı devam eden Yozgat Kapalı ve Açık Cezaevi inşaatını, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ile birlikte incelemelerde bulundu.
İnşaat hakkında firma görevlilerinden bilgi alan Yozgat Valisi Yurtnaç, 3 bin 800 kişilik Kapalı ve Açık Cezaevinin 1 yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Cezaevinin Yozgat'a önemli katkıları olacağını vurgulayan Yozgat Valisi Yurtnaç, "Öncelikle Yozgat bir şantiye gibi. Tüm bakanlıkların inşaatları var. Adalet Bakanlığının, Diyanet İşleri Bakanlığının inşaatları var. Bunların hepsi açıldığında Yozgat'a müthiş bir hareketlilik sağlayacak. Örneğin cezaevinde 3 bin 800 kişi bir kapasite var. Burada ayrıca çalışanlarıyla birlikte Yozgat'ın nüfusuna katkı sağlayacak. Diyanet Eğitim Merkezi'de keza öyle. Biz bu inşaatları inceliyoruz sorun var mı bir ihtiyaç var mı diye başsavcımızla beraber buraya geldik. Bu binaların Yozgat'a kazandırılmasında emeği geçen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kapalı ve Açık Cezaevinin gelecek yıl içerisinde tamamlanacağını hatırlatan Vali Yurtnaç, "Nasıl hastane gerekliyse cezaevi de Yozgat'a gerekli. Cezaevine düşmüş insanların insan onuruna yaraşır bir şekilde burada hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bunu yaparken açık ceza evi olacak. Bunlardan ekonomiye kazandıracağımız burada çalıştıracağımız insanlar olacak. İnsanları boş bırakmak yerine açık cezaevi yoluyla hem bir meslek edindirmek hem de ekonomik bir hasıla sağlamak doğru olanı diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı bir fabrika gibi de çalışıyor. Cezaevlerine kurulan İş Yurtlarında giyim eşyasından tutun masa, sandalye kadar her şey üretilecek" diye konuştu.
Cezaevi kampusunda bin 500 kişilik iki T tipi Kapalı Cezaevi ve 500 kişilik iki Açık Cezaevi, bir jandarma tabur binası ve iş yurtlarının olduğu belirtildi.
(BMG-SK)

20.01.2017 16:27:06 TSI
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