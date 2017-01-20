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Başkan Ergün'den öğrencilere 'iyi tatiller' mesajı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yarı yıl tatiline girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Karnelerini alacak yaklaşık 250 bin öğrenciye iyi tatiller dileklerini ileten Başkan Ergün, tüm öğrencilere verimli bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, bugün il genelinde 249 bin 454 öğrencinin karnelerini almasıyla tamamlanmış olacak. Öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yayımladığı mesajla tüm öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti. Eğitim ve öğretimin yalnızca okulda değil, hayatın her alanında var olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi; "Bugün Manisa'da yaklaşık 250 bin öğrencimiz karnelerini alarak sömestr tatiline girecek. Öncelikle uzun ders maratonunda ter döken değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Sevgili çocuklar, tatilinizi değerlendirirken, bu yarıyıl döneminin eksiklerinizi tamamlama noktasında önemli olduğunu unutmayın. Aldığınız notlar ne olursa olsun, vatanını, milletini seven, Atatürk'ün izinde gençler olun."

Manisa Büyükşehir Belediyesinin minik öğrenciler için güzel bir müzikali getirdiğini de müjdeleyen Başkan Ergün, "Minik öğrencilerimiz için 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı çocuk oyununu Manisa'ya getirttik. Yarın Manisa merkezinde sahnelenecek olan oyunu, 17 ilçemizdeki tüm öğrencilerimizin ayağına götüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, hepsinin gözlerinden öpüyor, Allah'a emanet ediyorum" dedi.

(ÖND-Y)



20.01.2017 16:27:16 TSI

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