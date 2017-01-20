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Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi

20 Ocak 2017 Cuma, 16:24
Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi
Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yanı sıra Bodrum Belediyesi Başkan yardımcıları İsmail Altındağ ve Taner Uslu da katıldı. Bodrum Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek yeni projelerin konuşulduğu toplantıda, uzun vadede yapılabilecek turizm çalışmaları için de fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel şunları söyledi: "Bodrum'da yaşayan turizm sektörünün bir parçası ve seyahat acentaları olarak, sizin bu hızlı atak girişiminize ayrıca teşekkür ediyoruz. Aralık ayında seçimimiz oldu. Aslında seçimler sadece bir demokrasi oyunu bildiğiniz gibi. Bir şey değişmedi. Biz Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu olarak şuna karar verdik bir toplantımızda: Ağlamayı sızlamayı üzülmeyi bırakıyoruz. Ne kazandık ne kazanamadık bunu konuşma zamanı değildir. Birlik beraberlik içinde var olmamızı sürdürmeliyiz. Ve Bodrum'a kendi mesleğimize sahip olmalıyız. Bizim 2017'deki süreçte özet olarak yapmayı planladığımız bu. Ziyaretimizde de sizinle amacımızın aynı olduğunu gördük. Bizler burada yaşıyoruz. Aşımızı da burada kazanıyoruz, artı burada ne yapabilirsek bunun ülkemize bir yansıması ve katkısı olacak. Şimdilik bu aşamada bir Güneybatı Ege'deki Bodrum Yarımadası olarak ülkemize katkımızın bu olacağından şüphemiz yok. Sizler belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz olarak şehri eminsiniz. Bölgeyi de çok sevdiğinizi biliyoruz."
Bodrum için beraber yürüyeceğiz
Bodrum'un birinci geçim kaynağının turizm olduğu belirten Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Hepimiz biriz, aynı geminin içindeyiz. Bodrum'un turizminde bir eksilme, ekonomisinde bir düşüş yaşandığında bunu sadece Bodrum değil bütün Türkiye hissediyor." diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bodrum, Türkiye'nin dünyaya açılan en medeni ve dünya barış toplumu gibi yaşayan bir yeridir. Bunun yaşamasını sağlayan da turizmden elde etmiş olduğumuz ekonomik güçtür. Sayın başkanımın bana yapmış olduğu ziyarette özellikle belirttiğim gibi, turizmdeki bu düşüşle ilgili ne yapabiliriz, nasıl bir tanıtım atağıyla sosyal medyada neler yapabiliriz, Bodrum'u bu pastadan nasıl en iyi şekilde değerlendiririz, bunları konuşmamız lazım. Yani yönümüz, hedefimiz, yolumuz bir. Aynı yön olduğu için çare üretmek de kolaylaşıyor. Zaman zaman krizler yaşanmayacak mı? Yaşanacak. Zaman zaman uzak kaldığımız süreçlerde tekrar bir araya gelip birlik ve beraberliği yakalayacağız. Sivil toplum örgütleriyle huzurlu bir şekilde çalışma yapacağız. Yani benim inandığım hep söylemek istediğim şudur; birlik ve beraberlikten güç doğuyor arkadaşlar. Ben ne kadar tek başıma güç de olsam sivil toplum örgütlerinin, özellikle turizmci arkadaşların bize yardımcı olmadığı, bizim onlarla beraber el ele yürüyemediğimiz zaman hep ayağın bir kısmı eksik kalıyor. Bizler geçen sene de buna yakın bir kriz yaşadık ve biraz önlemler aldık, tanıtıma farklı boyutlarda yaklaştık. Yine şöyle bir baktığımızda Anadolu halkının büyük desteği vardı. Tabii ki bizim de bu desteğinden dolayı Anadolu halkına bir vefa borcumuz var. Ama esas hedeflerimizden bir tanesi hepimizin bildiği gibi Bodrum'un hava limanının dış hatlarına inen uçaklar. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız, sonra da Anadolu halkı için ayrıca çalışma yapmayı umut ediyorum sizlerle beraber"
(EA-MB-Y)

20.01.2017 16:28:29 TSI
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