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Elaziz Belediyespor'da iki yeni transfer

20 Ocak 2017 Cuma, 16:25
Elaziz Belediyespor'da iki yeni transfer
Elaziz Belediyespor'da iki yeni transfer

(Fotoğraflı)

Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Mustafa Bedirhan ile Ali Ercan'ı transfer etti.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı sürdürüyor. Kırmızı-Lacivertli ekip Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Anadolu Üsküdar 1908'den forvet Mustafa Bedirhan Çelik ve bonservisi Sivas Belediyespor'da olan Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Ali Ercan'ı renklerine bağladı.
Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza hoşgeldiniz der, kırmızı, lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi.
(HK-AKK-S)

20.01.2017 16:30:03 TSI
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