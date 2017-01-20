YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elaziz Belediyespor'da iki yeni transfer

Elaziz Belediyespor'da iki yeni transfer



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Mustafa Bedirhan ile Ali Ercan'ı transfer etti.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı sürdürüyor. Kırmızı-Lacivertli ekip Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Anadolu Üsküdar 1908'den forvet Mustafa Bedirhan Çelik ve bonservisi Sivas Belediyespor'da olan Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen Ali Ercan'ı renklerine bağladı.

Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza hoşgeldiniz der, kırmızı, lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi.

(HK-AKK-S)



20.01.2017 16:30:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER