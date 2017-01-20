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Başkan Doğan, kızının karne heyecanına ortak oldu



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Özel bir İlköğretim Okulunda okuyan küçük kızı Ayşe Ceylin'in okuluna giderek karne heyecanına ortak oldu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, özel bir okulda okuyan kızının okuluna giderek karne heyecanına ortak oldu. Karnesi oldukça başarılı olan kızının sevincini paylaşan Başkan Doğan, "Bir babanın en büyük mutluluğu evladının başarısını ve onun mutluluğunu görmektir. En büyük isteğim evlatlarımın vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak yetişmesini görmektir. Evlatlarımız bizim geleceğimiz, her şeyimizdir" dedi.

Çocuklar geleceğimizdir diyen Doğan, "Çok şükür ki, şimdiki çocuklarımız çok şanslılar. En güzel okullarda okuyor, en güzel imkânlara sahipler. Genelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımız ve hükümetimiz, yerelde de bizler onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri ve en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sunduğumuz imkanlar ve onların öğrenme inançları ile evlatlarımız, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp o hedefi geçecekler. Belediye olarak birinci önceliğimiz her ne kadar eğitim çalışmaları olmasa da biz bunu öncelikli görüyoruz ve imkanlarımız dahilinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü öncelikli olan çocuklarımızdır ve geleceğimizdir" şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan kızı Ayşe Ceylin'in karnesini inceledi.

(KK-RFK-Y)



20.01.2017 16:30:21 TSI

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