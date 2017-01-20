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Kaymakam Yosunkaya'dan sınır karakolunda askerlere moral ziyareti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya sınırda bulunan Hudut Karakolunda askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, 2'nci Hudut Tabur Komutanı Ufuk Küçük, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Onur Çark ile birlikte sınır bölgesinde bulunan İsmail Direk hudut karakoluna moral ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yosunkaya Hudut tek-miliyle karşılandı. Yosunkaya, Tabur Komutanı Ufuk Küçük'ten gözleme kulesinde karakolun konumu ve sınır güvenliği gibi konular hakkında bilgi aldı. Yosunkaya İsmail Direk karakolundaki şeref defterini imzaladı. Daha sonra Mehmetçikle birlikte öğle yemeği yedi. Yemek esnasında vatani görevini yapan Mehmetçik ile de sohbet etti.

Kaymakam Yosunkaya, askerlere, dün olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin milli birliği ile beraberliği için sizlere verilen görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirdiğinizi, bizler şayet yataklarımızda rahat uyuyorsak bu sizlerin sayesindedir. Ben tüm Mehmetçik kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kazasız belasız teskereler diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Yosunkaya ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 16:30:30 TSI

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