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Milas Kızılay Şubesi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Milas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gezginci, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Mustafa Gezginci'ye Milas Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Marmaris Kan Bağışı Merkezi personellerinden Nilüfer Erdoğan ve Mustafa Sarı da katıldı.

Bodrum Kızılay Kan Bağışı Şubesi'nin, Kızılay Milas Şube Müdürlüğü'ne bağlandığını belirten Mustafa Gezginci, ziyarette Başkan Mehmet Kocadon'a kan bağışı hakkında bilgiler verirken havaların soğumasıyla birlikte düşen kan bağışı oranını artırmak için de destek istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ziyaretlerinden dolayı Kızılay yetkililerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(EA-MB-Y)



20.01.2017 16:35:28 TSI

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