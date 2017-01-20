20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:37
Mersin'de karne heyecanı
Mersin'de karne heyecanı
- Kent merkezinde 402 bin öğrenci, karnelerini alıp yarı yıla 'merhaba' dedi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'de, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle 402 bin öğrenci karnelerini alıp yarı yıla 'merhaba' dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'da, 4 merkez ilçede 4 farklı okulu ziyaret edip karne dağıtımlarına katılarak öğrencilerin yaşadığı sevinç ve coşkuya ortak oldu. Mezitli ilçesinde bulunan Pakize Kokulu Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım törenine katılan Koca, 9. ve 10. sınıflardaki Suriyeli öğrencilerin karnelerini verirken, dönem birincisi Suriyeli öğrencilere plaket verdi.
Koca, buradaki programın ardından sırasıyla Yenişehir İlkokulu, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu ve Toroslar 2 Nolu Geçici Eğitim Merkezi'ndeki karne dağıtım törenlerine katıldı.
Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini isteyen Koca, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
Aynı şekilde kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin de tavsiye edilmesinin önemli olduğunu kaydeden Koca, öğrencilerden de tatilin bir haftasını dinlenmeye, bir haftasını yeni bir başlangıca ayırmalarını ve tatilde kitap okumaya ve çalışmaya devam etmelerini istedi.
Koca, karnenin, öğretmen, öğrenci ve ailenin ortak değerlendirmesi olduğunun altını çizdi. Karneyi başarılı ya da başarısız kılan birçok neden olduğuna işaret eden Koca, her çocuğun kendi gelişimine göre bir yeterliliğe sahip olduğunu ifade ederek, daha çok sevgi, biraz daha planlama, farklı yaklaşımlar, sabır, hoşgörü ve iyi niyetin ailelerin yol haritası olması gerektiğini söyledi.
(HSK-Y)

20.01.2017 16:41:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlarla &quot;Göz Göze Programı&quot; ile iletişim kurulacak
YEREL

MUHTARLARLA "GÖZ GÖZE PROGRAMI" İLE İLETİŞİM KURULACAK
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Böbrek hastası Aybüke karnesini evinde aldı
YEREL

BÖBREK HASTASI AYBÜKE KARNESİNİ EVİNDE ALDI
Eğitimlerini tamamlayan üreticiler sertifikalarını aldı
YEREL

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE SEVİNCİ
Erdemli'de doğalgaz için 5 bin imza toplandı
YEREL

ERDEMLİ'DE DOĞALGAZ İÇİN 5 BİN İMZA TOPLANDI
Anamur'da hal projesi toplantısı yapıldı
YEREL

ANAMUR'DA HAL PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI
Erdemli'de 29 bin 900 öğrenci karne sevinci yaşadı
YEREL

ERDEMLİ'DE 29 BİN 900 ÖĞRENCİ KARNE SEVİNCİ YAŞADI
Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

MERSİN'DEKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

Mersin GİAD öğrencileri sinemaya götürdü
YEREL

MERSİN GİAD ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRDÜ
Forum Mersin'de Emoji Festivali başlıyor
YEREL

FORUM MERSİN'DE EMOJİ FESTİVALİ BAŞLIYOR
Gereksiz antibiyotik kullanımını önleyecek test geliyor
YEREL

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI ÖNLEYECEK TEST GELİYOR
Erdemli Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR
'Göz Göze Programı' ile uzaklar yakın oldu
YEREL

'GÖZ GÖZE PROGRAMI' İLE UZAKLAR YAKIN OLDU
Anamur emniyetine araç takviyesi
YEREL

ANAMUR EMNİYETİNE ARAÇ TAKVİYESİ
Başkan Tuna'dan Mersin İdmanyurdu'na destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN TUNA'DAN MERSİN İDMANYURDU'NA DESTEK ÇAĞRISI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'de cinayet ve intihar
YEREL

MERSİN'DE CİNAYET VE İNTİHAR
MDOB senfonik konser verecek
YEREL

MDOB SENFONİK KONSER VERECEK
&quot;Şanslı&quot; ve yavruları hayata tutundu
YEREL

"ŞANSLI" VE YAVRULARI HAYATA TUTUNDU
Mersin'deki cinayet
YEREL

MERSİN'DEKİ CİNAYET
Berdan Nehri 1. etap projesinin temeli atıldı
YEREL

BERDAN NEHRİ 1. ETAP PROJESİNİN TEMELİ ATILDI
'Çalgı Çengi İkimiz' filminin oyuncuları Forum Mersin'de hayranlarıyla buluştu
YEREL

'ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ' FİLMİNİN OYUNCULARI FORUM MERSİN'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU
Mersin İdmanyurdu'nda olağanüstü kongre kararı
YEREL

MERSİN İDMANYURDU'NDA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI