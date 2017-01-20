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Diyadin Belediyesi, "Hizmet kapıda" projesini hayata geçirdi

20 Ocak 2017 Cuma, 16:39
Diyadin Belediyesi, "Hizmet kapıda" projesini hayata geçirdi
Diyadin Belediyesi, "Hizmet kapıda" projesini hayata geçirdi

(Fotoğraflı)

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin Belediyesi Başkanlığı, "Hizmet kapıda" projesi kapsamında vatandaşlara Kürtçe ve Türkçe mektup götürerek görüş ve önerilerini talep ediliyor.
Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mekan Çeviren, belediyeye atandıktan sonra ilçe halkı için gece gündüz çalışıyor. Daha önce kaymakam olarak görev yaparken şimdi ise hem kaymakam hemde başkan vekili olarak yaptığı çalışmalarını iki katına çıkardı. Birçok çalışmanın yanında "Hizmet kapıda" projesini hayata geçirdi. Konu hakkında İHA muhabirine bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mekan Çeviren, "Hizmet kapıda' projesi uygulamamızla vatandaşlarımıza Kürtçe ve Türkçe mektup sunarak görüş ve önerilerini talep ediyoruz. İhtiyaçları kapı kapı dolaşarak yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın inancı, anadili, örf adet ve geleneklerine saygılı bir belediyecilik felsefesi ile çalışmalarımızı yürüttüğümüzü belirtmek isterim. Tabi ki "Hizmet kapıda" projemizin mimarı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür etmek isterim. Kardeşlik hukuku gözeten sayın başkan İzmit'te ne yapılıyorsa benzer hizmetin Diyadin'de de yapılması konusunda bize inanılmaz destek ve katkı sağlamakta. Bu gösteriyorki doğu ve batı arasındaki dayanışma oldukça sağlam. Tabiki tüm bu hizmetleri sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve himayesinde yapmaktayız. Kürtçe mektup konusunda sayın Cumhurbaşkanlığı makamı ile de görüşerek sayın Cuhurbaşkanımızında desteklerini aldık. Sayın Ağrı Valimiz Musa Işın, valilik olarak yaptığımız hizmetlerde bize daima yardımcı olmakta ve desteklemektedir" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

20.01.2017 16:42:44 TSI
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