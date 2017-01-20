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Yenişehir'e "Z-Kütüphane"



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni projesi "Z-Kütüphane", TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nda faaliyete geçti.

Türkçe öğretmeni Songül Şaki, ilk Z-Kütüphane'nin hizmete girdiğini belirterek, "Kalem kılıçtan keskindir diyen bir neslin evladı, 'İlim Çin'de de olsa dahi gidiniz' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu sebeple bir an evvel silkinip üzerimize çöken bu gaflet halinden kurtulmalıyız. Zira mürekkebin akmadığı yerde kan akmaya devam edecek. Bozulacaksa şayet gözlerimiz kitap okumaktan bozulsun ve kirli işlerle uğraşmaktan değil, kalem tutmaktan nasırlaşsın ellerimiz. Allah kalemden, kağıttan ve dahi kitaptan ayırmasın" dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu da, "Z-Kütüphane son derece mühim. Ancak bu kütüphanenin kapısı hiç kapanmasın. Bırakın bilgisayarlar bozulsun, bırakın koltuklar eskisin. Bırakın kitaplar kaybolsun. Ben yenilerini alırım. Ama çocukları kısıtlamayın. Öğretmen nezaretinde değil kendisi gelsin alsın kitabını. Kütüphaneye girmek için izin istemesin. Bu okulumuzda 905 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu 905 öğrenciden birisi bile bu kütüphane sayesinde kurtulursa yapılan masrafa değer. Bu mekan bundan sonra okulun en hareketli mekanı olsun" diye konuştu.

Kütüphaneyi yapan müteahhit Şeref Oruçoğlu'na Kaymakam Suat Seyitoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

(MŞ)



20.01.2017 16:46:17 TSI

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