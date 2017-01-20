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Bitlis Belediyesinden yeni kurslar

20 Ocak 2017 Cuma, 16:42
Bitlis Belediyesinden yeni kurslar
Bitlis Belediyesinden yeni kurslar

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü belediye bünyesinde 5 yeni kurs açacağını bildirdi.
Bitlis Belediyesi bünyesinde 2017-2018 dönemi için 5 farklı branşta kurs açılacak. Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kurslara 23 Ocak tarihinden itibaren kayıt için başvurulabilecek. Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, 2017-2018 dönemi programının belirlendiğini, buna göre, sezon için 5 farklı branşta kurs açılacağı belirtildi. Kursların Kurubulak semtinde bulunan Toplum Destek Merkezinde açılacağı da ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Behzat Dayan, kurslar, bağlama, gitar, tiyatro, drama, resim, bilgisayar gibi sanatsal kurslar ve fitness, step, aerobik ve plates kursları verileceğini açıkladı. Dayan, "Vatandaşlarımıza kültürel ve sanatsal alanlarda en güzel hizmeti verebilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sanatsal kurslar: bağlama, gitar, tiyatro, drama, resim, bilgisayar ve fitness - step -aerobik ve plates kursları verilecektir. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine diğer kurslarımızı da açacağız" dedi.
Açıklamada, 23 Ocak Pazartesi tarihinde başlayacak olan kayıtların 27 Ocak tarihine kadar devam edeceği, başvuruların ise Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabileceği ifade edildi.
(VO-ŞAK-Y)

20.01.2017 16:45:00 TSI
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