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Turhal'da karne heyecanı



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

TOKİ Şehit Üsteğmen Çetin Aylar İlkokulunda düzenlenen karne ve ödül dağıtım törenine Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer'in yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören öncesi bazı sınıfları ziyaret eden Kaymakam Üçer ve beraberindekiler 4-G sınıfında öğrencilere karne ve belgelerini dağıttılar. Burada öğrencilere bir konuşma yapan Kaymakam Üçer, "Bir ders yılında daha yarıyıl tatiline başlıyorsunuz. Dönem boyunca göstermiş olduğunuz gayretli çalışmaların karşılığı olan karne heyecanınızı görüyorum. Bizlerde sizlerin bu heyecanınıza ortak olmak için buradayız. Sizlerin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geleceğimiz olan sizlere güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere iyi tatiller diliyor, bu süre içerisinde dinlenmenizi öneriyor, ikinci eğitim dönemine azimli bir şekilde başlamanızı temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Üçer daha sonra okul bahçesinde yapılan törende okul birincisi olan 4-A sınıfı öğrencisi Eylül Kaymaz'ın karnesi ile belgesini verdi ve başarısından dolayı ödüllendirdi.

(Nİ-SLH-Y)



20.01.2017 16:46:26 TSI

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