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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Büyükşehirden öğrencilere karne hediyesi

20 Ocak 2017 Cuma, 16:47
Büyükşehirden öğrencilere karne hediyesi
Büyükşehirden öğrencilere karne hediyesi

(Fotoğraflı)

Necati İvgin
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde eğitim öğretim gören öğrencilere "Benim Atatürk'üm" adlı kitabı karne hediyesi olarak dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk karnesini alarak sömestr tatilinin yolunu tutan minik öğrencilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarının konu alındığı kitapları dağıttı.
Görevliler, okul önlerinde kurulan stantlarda karne alan öğrencilere kitapları hediye etti.
(NCT-Y)

20.01.2017 16:52:36 TSI
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