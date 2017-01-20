Uluslararası Altın Kep Yarışmasında 2'nci oldular
(Fotoğraflı)
İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Aşçılar Federasyonu "Taşfed" ve Antalya Aşçılar Birliği tarafından 9.'cusu düzenlenen Uluslararası Altın Kep Yarışmasında 2.'inci oldu.
Antalya Anfaş Expo Center'da düzenlenen 9. Uluslararası Altın Kep yarışmasında Genç Aşçılar (Liseler) kategorisinde ilçemizi temsil eden Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Umutcan Kökçü, Onur Ak ve İlhan Ergün 198 ekibin yarıştığı kategoride 2.'inci olarak ilçemizin gururu oldular. Yarışma jürisini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan 5 yıldızlı otellerin aşçıbaşıları ve aşçılar federasyonun yetkilileri oluşturdu. 1 saatlik sürede kendilerine ayrılan özel mutfakta çalışmalarını yapan öğrenciler "Roti Kuzu Pirzola" sunumuyla jüriyi etkilemeyi başararak ödülü Bozüyük'e getirdi.
Okul Müdürü Mahmut Atasoy elde edilen bu büyük başarıdan dolayı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan öğretmenleri Habibe Aksaç. Şahin Bayraktar ve Osman Selek ile yarışmaya katılan öğrencileri kutlayarak başarılarının devamını diledi.
(İC-MET-Y)
20.01.2017 16:51:26 TSI
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