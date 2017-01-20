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TED Şanlıurfa Kolejinde ilk karne heyecanı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bu yıl eğitim-öğretime açılan TED Kolejinde ilk karne sevinci yaşandı. Karne ve başarı belgelerini sınıf öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, 88 yıllık TED tecrübesinin verdiği güçle öğrencileri geleceğe hazırlayan TED Şanlıurfa Kolejinde farklı bir heyecan vardı. Cumhuriyet değerlerine bağlı, bilimle büyüyen, eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirme hedefiyle çıktığı yolda hızla ilerleyen TED Kolejindeki ilk karne gününde renkli görüntüler oluştu. Bu sabah anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı ile TED Koleji Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına dağıldı. Sınıf öğretmenleri, öğrencilere tek tek karnelerini ve başarı belgelerini dağıttı. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, bu sevinçlerini, en az kendileri kadar heyecanlı olan aileleriyle paylaştı. Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, karne sevinci yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtirken, "Bugün öğrencilerimizin yanı sıra okulumuz açısından da önemli bir gün. İlk yarı yılımızda, ilk karne heyecanını öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte yaşıyoruz. TED Koleji olarak başarılı bir dönemi geride bıraktık. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bundan sonra önümüzde iki haftalık tatil var. Öğrencilerimize, ikinci döneme daha zinde başlamak için tatilde bolca dinlenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

(BB-SD-Y)



20.01.2017 16:54:03 TSI

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