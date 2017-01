YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Körfez'den Sandıklı'ya anlamlı yardım

Körfez'den Sandıklı'ya anlamlı yardım



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi'nin birlikte yürüttüğü proje kapsamında toplanan kitaplar, Afyonkarahisar Sandıklı'daki köy okullarına kütüphane olacak.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi ile birlikte anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Sadece Körfez'de değil, kardeş il ve ilçelerde de gönül köprüleri kuran Körfez Belediyesi, aktif olarak çalışmalar yürüten Afyonkarahisar Sandıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne ilçede bulunan köy okullarına ulaştırılması adına kırtasiye ve kitap yardımında bulundu. Yardımların teslim edildiği programda, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu ile Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş ve Sandıklı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Yasemin Topkoç'ta hazır bulundu.

Körfez Kent Konseyi'nin düzenlediği programlara destek veren ve desteğini de her zaman gösteren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Yürüttüğümüz, oraya koyduğumuz her projede, her çalışmada önce çocuklarımız, önce gençlerimiz diyoruz. Geleceğimiz, Ülkemiz çocuklarımızın, gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Bizim bütün çabamız evlatlarımız için. Okuyan nesil, kendini bilen, ecdadını bilen nesildir. Bu konu da elimizden gelen desteği sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

