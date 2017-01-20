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Başkan Karaçoban'dan öğrencilere tatil mesajı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:53
Başkan Karaçoban'dan öğrencilere tatil mesajı
Başkan Karaçoban'dan öğrencilere tatil mesajı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı bir sömestr tatil geçirmelerini diledi.
Başkan Karaçoban, 2016-2017 eğitim öğrenim döneminin ilk yarısını sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alaşehir Belediye Başkanı Dr.Gökhan Karaçoban mesajında, "Çocuklarımızın, evlatlarını okutmak için seferber olan anne babalarının, yurdun dört bir yanında fedakarca görevini sürdüren saygıdeğer öğretmenlerimizin emeği, karnelerle taçlandırıldı. Ancak şu unutulmamalıdır ki; karnelerde yer alan notlar tek başına bir başarı ölçüsü değildir. Bu eğitim dönemini iyi değerlendirdiğinizden ve ikinci dönemde başarınızı arttıracağınızdan eminim. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı öğretmen ve velilerimize de teşekkür ederim. İkinci yarıyılda başarılarınızı güçlendireceğinize olan inancımla; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil diliyorum." ifadelerini kullandı.
(ÖND-Y)

20.01.2017 16:57:03 TSI
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