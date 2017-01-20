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Kars geceleri ışıl ışıl



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - ARAS Elektrik Dağıtım Şirketi Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, Kars merkez, ilçe ve köy genelinde yaklaşık 10 bin adet aydınlatma lambası monte ederek geceleri gündüze çevirdiklerini belirtti.

Özellikle Kars şehir merkezinde geceleri aydınlatılmamış sokak ve cadde bırakmadıklarını ifade eden Gürel, araza ekipleri ve ilgili personelin mesai mevhumu gözetmeksizin şehri ışıklandırdıklarını kaydetti.

Şehir merkezi ile ilçe merkezindeki sokak ve caddelerdeki tüm elektrik ve aydınlatma direklerine lamba taktıklarını belirten Koordinatör Bülent Güler, vatandaşlarının çağrı merkezine gelen tüm ihbarlarını da anında değerlendirdiklerini belirterek çözüm ürettiklerini vurduladı.

Şehrin Ardahan, Erzurum ve Digor şehirlerarası yollarındaki ana arterlerdeki aydınlatmayı da tamamen sağladıklarına dikkat çeken Güler, öncelikli olarak Paşaçayır Yolu ile Sanayi arasındaki yolu da tamamen aydınlattıklarını söyledi.

Özellikle önem arz eden Paşaçayır Yolu üzerinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) giriş yolunu da aydınlattıklarını belirten ARAS Elektrik Dağıtım Şirketi Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, "Kars il merkezi ve ilçelerimizde kurduğumuz ekipler marifetiyle tüm sokak ve caddelerde aydınlatma çalışmaları yaptık. Birçok yerde şebekelerin eski olmasına karşın çalışmalarımızdan iyi sonuçlar aldık. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Mahalle aralarında bile aydınlatılmamış sokak bırakmadık. Paşaçayır Yolu üzerindeki çeşmenin çevresini bile ışıklandırdık. Özellikle aynı yol üzeride bulunan KYK yurdu yolunu bile aydınlattık. Öğrencilerimiz daha güvenli bir şekilde geceleri bu karanlık yolu geçiyor. Sanayi içerinde bulunan sokak aralarını da aydınlattık. Yıllardan beridir bu sokalar karanlık içerisinde idi. Kendim bizzat geceleri tüm şehri gezerek yanmayan bir lamba bile görsem hemen o lambayı yanar hale getiriyorum" dedi.

Güler, "Birçok yerde şebeke hattımız eski olmasına rağmen çok iyi sonuçlar aldık. Yıllardan beridir abone olmayan ve kaçak kullanımların da önünde geçtik. İlçelerimizde ve köylerimizde de aynı çalışmaları yapıyoruz. Özellikle yaz boyu yaptığımız çalışmalar neticesinde elektrik hatlarına konan kuşlar nedeniyle meydana gelen arızaların önünde geçtik. Karslılara daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuza da 23 yeni araç kattık. Yeni araçlarımız geçtiğimiz günlerde görevlilerimize teslim edilerek hizmet vermeye başladı. ARAS Elektrik Dağıtım Şirketi olarak 32 aracımız vardı. Bunu şuanda 23 araç artırarak 55'e çıkarttık. Amacımız Kars ilimizde arızalara daha hızlı mücadele edebilmek, vatandaşlarımıza daha kaliteli enerji sağlamak açısından araç filomuzu ve eleman sayımızı artırdık. İnşallah bundan sonra kısa sürede arızalara müdahale edeceğiz ve hizmetimiz daha sağlıklı olacak. Kars'ta kazandıklarımız Kars'a yatırım olarak dönüyor" diye konuştu.

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20.01.2017 16:57:14 TSI

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