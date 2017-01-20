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Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Erzincan'da başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 16:53
Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Erzincan'da başladı
Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Erzincan'da başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı için Erzincan'da başvurular başladı. Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne yapılacak başvurular 10 Şubat 2017 tarihinde sona erecek. Program ile ilgili olarak basına bilgi veren Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı" ile 2017 yılında belirlenen ve Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tokat illerinden oluşan toplam 16 ilde her bir il için 75 kadın çiftçiye İŞKUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilecektir. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır" dedi.
İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında "Erzincan ilimizde de tarımla uğraşan 75 kadın çiftçi "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programına" katılım sağlayıp; İŞKUR aracılığıyla 32 saatlik girişimcilik eğitimi vermek amaçlanmaktadır. Eğitimi tamamlayan 75 genç kadınımızın her biri bir tarımsal proje hazırlayıp yarışmaya tabii olacaktır. Hazırlanan projeler İl bazında oluşturulan jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek birinci olan proje Türkiye finali değerlendirmesi için bakanlığımıza gönderilecektir. Amacımız; Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin- verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncelik eden ve rol model olabilecek kadın çiftçiler tarafından hazırlanacak projelerin kadın çiftçilerin hayatlarında bir farkındalık ve ivme kazandırması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulanması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli bir proje olan "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı" kapsamında genç kadınlarımızın girişimcilik ruhu açığa çıkartarak özgün projelerle katılımcı bir ruh sergilemeleri sağlamaktır. Böylece hali hazırda tarımsal üretimin arka plan kahramanı olan kadınlarımız bu projelerle artık sahnenin önünde yer alacaklardır. Projelerini hayata geçirebilmeleri en büyük gayemizdir. "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı"nın Erzincanlı 18-40 yaş kadın çiftçilerimizi Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne 10 Şubat 2017 tarihine kadar başvuruları bekliyoruz. Geliştirilecek Projelerin Faydalı olmasını ve ürün yelpazesi daha geniş bir Erzincan adına hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.
(FG-AA-Y)

20.01.2017 16:57:48 TSI
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