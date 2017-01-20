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Başkan Uyan'dan karne tatili mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, karne tatili için bir mesaj yayımladı.

Başkan İbrahim Uyan mesajında, "Marmaraereğlisi ilçemizde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının son ders zili çalmasıyla birlikte İlçemiz genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde karne alarak sömestre tatiline girmenin sevincini yaşayan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitimde emeği geçen herkese sağlıklı, mutlu ve gönüllerince yaşayacakları bir yarıyıl tatili diliyorum" İfadelerine yer verdi.

(HLD-MEF-Y)



20.01.2017 16:57:57 TSI

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