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Yahyalı Belediyesi yeni araçlarını tanıttı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesinde düzenlenen törende, yeni araçların ve iş makinelerinin tanıtımı yapıldı.

Yahyalı Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve halk katıldı.

Törende selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyeye araç desteğinde bulunan herkese teşekkür ederek, ilçe için hiç durman çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Öztürk, "Belediyemize yeni katılan araçların kurdele kesim ve tanıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle belediyemize vakumlu yol süpürme aracı, vidanjör ve konteyner desteklerinden dolayı Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki 'ye, kamyon desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği' ne, yolcu otobüsü ve hizmet aracı desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik'e, otobüs desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'a ve İETTGenel Müdürlüğü'ne, silindir desteklerinden dolayı AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'e, 2 adet kamyon desteklerinden dolayı Özkoyuncu Madenciliğe, BOPCET desteklerinden dolayı Elmacı Madenciliğe, tır desteklerinden dolayı taşeron firmamız DCM Şirketine ve vermiş olduğu vergilerle belediyemize kazandırdığımız araçlardan dolayı asımın nesli Yahyalı'mın güzel insanlarına teşekkür ediyorum. "dedi. Yahyalı Belediyesi'nin bünyesinde bulunan araçlar hakkında da bilgiler veren Başkan Öztürk; " Araç filomuzda 1 adet tır, 6 adet kamyon, 3 adet greyder, 3 adet CSB, 2 adet cenaze aracı, 3 adet otobüs, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet vidanjör, 1 adet su arazözü, 2 adet çift kapılı pikap, 3 adet silindir,2 adet motorsuz yol süpürme aracı, 6 adet çöp toplama aracı,2 adet taşıyıcı Robert, 4 adet traktör, 5 adet hizmet aracımızla 36,300 nüfusumuza 41 mahallemize hizmet vermekteyiz." dedi. Hiç yılmadan, hiç yorulmadan, hiç kimselere aldırmadan, dua almak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Öztürk, "Boş duran değil, koşturan bir belediye olmaya devam ediyoruz. Hem vakıf insanı hem de vakıf insan olmaya devam ediyoruz. İlçenin sakini değil, ilçenin sahibi olmaya devam ediyoruz. Kendimiz için değil, kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz. 3 şey başarı getirir. Başkanın hevesi, personelin nefesi, belediyenin kesesi. Biz bu gayretle çalışacağız. Yeni Yahyalı için yeni güç hedef 2023." şeklinde konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ da törende yaptığı konuşmada çok iyi belediyecilik anlayışını Yahyalı'da gördüğünü, belediyecilik konusunda tecrübeli bir başkanın Yahyalı'da görev yaptığı için, ilçenin çok şanslı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Sevgili Belediye Başkanımız araçların ilçemize kazandırılmasında desteği olan devlet büyüklerimize teşekkür etti. Bende başta bakanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bende sizler adına, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu işler elbette hepimizin vergileriyle oluyor ama nihayetinde de takip gerektiriyor. Takip edip neticelendirmek gerekiyor. Bu anlamda da sizler adına başkanımıza teşekkür ediyorum."

(SK)



20.01.2017 17:00:43 TSI

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