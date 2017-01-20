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Battalgazi ilçesinde kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Battalgazi ilçesinde belediye ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği kampanya ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Özellikle kış aylarında kan bağışlarında yaşanan düşüş nedeniyle başlatılan kampanyalarla sınırda olan kan stoklarının arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi'de, Battalgazi Esnaf ve Sanatkar Odası ve Öz Hilal Ocakları Battalgazi İlçe Başkanlığı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Hayat kurtarıyor kanın kardeşin senin canın' sloganı ile gerçekleşen kampanyanın açılışına Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Battalgazi Müftüsü Mehmet Emin Emeç, Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha, Öz Hilal Ocakları İlçe Başkanı Nevzat Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Vedat Yılmaz, tüm hastanelere kan temininde bulunan Kızılay'ın kan stoklarının da her zaman belli seviyelerde olması gerektiğini belirtti. Ancak kış aylarında kan bağışlarında ciddi azalma yaşandığını belirten Yılmaz, "İnsanlarda kış olması nedeniyle yanlış bir algılama var. Acaba kan verirsem üşürüm mü yada hasta olurum mu diye bir düşünce içerisindeler. Ancak insan vücudu sürekli kan üretiyor" diye konuştu.

Şartları uyan herkesin yaz kış demeden kan bağışında bulunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu konuda duyarlı olan herkese de teşekkür etti.

(CÖ-SD-Y)



20.01.2017 17:01:59 TSI

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