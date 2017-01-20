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Gemerek'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı



(Fotoğraflı)



Erhan Aksoy

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 bin 746 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gemerek Özel İdare İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun katıldı.

Karneleri dağıtan Kaymakam Kılınç, "Kar yağarsa mutlaka karda oynayın. Güzelce dinlenin ama sizden bir ricam olacak. Sizlere birer tane kitap hediye aldım bunları okumanızı sizlerden rica ediyorum." dedi.

İlçede 3 bin 746 öğrenci karne heyecanı yaşarken 249 minik öğrenci de ilk kez karne aldı.

(UY-SK)



20.01.2017 17:03:25 TSI

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