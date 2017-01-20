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İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:00
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunları masaya yatırıldı
- Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "Bizim temel amacımız Malatya'nın sağlıklı gelişebilmesini sağlamak"
- "AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı:
- "Müteahhitlerin sorun ve sıkıntılarının giderilmesi önemli"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından müteahhitlerle istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, göreve geldikleri dönemden bu güne yapılan hizmetlerle Malatya'nın çehresini değiştirdiklerini kaydederek, "Bizim temel amacımız Malatya'nın sağlıklı gelişebilmesini sağlamak. Bunun için biz gerekli her türlü adımı atıyoruz" dedi.
İnşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunlarının ve geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Ahmet Çakır, Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke dernek üyeleri ve çok sayıda müteahhit katıldı.
Toplantıda ilk olarak söz alan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke, böyle bir organizasyon düzenledikleri için AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya teşekkür ederek, toplantıda inşaat sektörü ile müteahhitlerin sorunlarını başlıklar halinde belediye başkanlarına ileteceklerini söyledi.
Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, müteahhitlerle çok yoğun bir şekilde görüştüklerini ifade ederek, "Kendilerinin sıkıntıları ile ilgili görüşmelerimiz ve istişarelerimiz oluyor. Şehrin büyümesi müteahhitler kanalıyla oluyor. Şehrin büyümesi de bizim için çok önemli, o yüzden müteahhitlerin sorunları bizim sorunlarımızdır" diye konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Birbirimizin dertlerini ve sıkıntılarını dinlemek çok önemli, sizlerin yatırım yapması belediyeler için bir değerdir. İnsanların mutlu olması belediyelerinde mutlu olmasını sağlıyor. Bu bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu" dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, müteahhitlerin Malatya'nın imarı ile ilgili hazırlanmış olan planı sahada uyguladığını belirterek "Yaptığınız işler çok kıymetli işler, Şehir estetiğine ve insan memnuniyetine önemli katkılar sağlıyorsunuz. Malatya'nın gelişmesine ve büyümesine sizin de katkınız var. Bu anlamda sorun ve sıkıntılarınız giderilmesi önemli" ifadelerini kullandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, müteahhitlerin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Göreve geldikleri dönemden bu güne yapılan hizmetlerle Malatya'nın çehresini değiştirdiklerini kaydeden Çakır, "Genele baktığımızda belediyelerin kente ne kattı çok önemlidir. 2009'da göreve geldiğimizde Malatya'da sadece Fahri Kayahan diye bir cadde vardı. Onun dışında cadde ve sokak yoktu. Biz göreve gelir gelmez haritayı önümüze koyduk ve Malatya'daki imarlı yerlerin hızlı bir şekilde altyapılarını kurduk. Güngör Caddesi istikametine üç tane cadde açtık ve yatırımın daha hızlı yapılmasını sağladık. Hiçbir müteahhit arkadaşımız henüz buralara girmemişken biz oraları yatırıma hazırladık. Bizim temel amacımız Malatya'nın sağlıklı gelişebilmesini sağlamak. Bunun için biz gerekli her türlü adımı atıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif alanların oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu anlamda sizlere sağladığımız katkının göz ardı edilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

20.01.2017 17:03:18 TSI
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