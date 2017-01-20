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Okula kazandırılan devamsız öğrencilere karneleri ve hediyeleri verildi



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İkna Komisyonunun dönem boyunca sürekli devamsızlık yapan 37 öğrencin evlerini ziyaret ederek uyguladıkları ikna çalışmaları neticesinde okula tekrar kazandırılan 15 öğrenciye Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle karneleri verildi.

Öğrencilere yaşamın her alanında eğitimli bireyler olmanın önemini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; öğrencilerden okula devam edeceklerine dair söz alarak onlara hediyeler verdi.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikna komisyonunda görev alan öğretmenler Mimar Sinan İlkokulu Rehber Öğretmeni Meltem Yelkovan, Fatma Sevim Kıyakoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni Hakan Kaya, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Gökhan Canpolat ve Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme üyesi Beratiye İnan Çakır'ı makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç kendilerini tebrik ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

(EME)



20.01.2017 17:09:11 TSI

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