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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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İki evden 35 bin TL para çalan şahıslar yakalandı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:06
İki evden 35 bin TL para çalan şahıslar yakalandı

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı zamanda girdikleri iki evden toplam 35 bin TL para çalan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi üzerinde bulunan ikametten 20 bin TL ile Yahyalar Mahallesi Emekçi Sokak üzerinde bir ikametten 15 bin TL para çalan iki Gürcistan uyruklu şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(RŞ-ÖZ-Y)

20.01.2017 17:10:20 TSI
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