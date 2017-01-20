20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'a kınama

20 Ocak 2017 Cuma, 17:09
AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'a kınama
AK Parti'li Erdem'den CHP'li Baydar'a kınama

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar'ı TBMM'de yaptığı konuşmadan dolayı kınadı.
Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar, TBMM Kürsü'sünde yaptığı konuşmada 'Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmıştır' diyerek ülkemize büyük bir iftirada bulunmuştur. Ülkemizi böyle suçlamak bir Milletvekiline yakışmamıştır; kınıyoruz. Türkiye'yi terör örgütlerine yardım ve yataklık ediyor diye suçlamak küresel güçlerin bir senaryosudur. Bu senaryoya daha önce Adana'da MİT Tır'larına operasyon yapan FETÖ destek vermeye çalışmıştı. MİT Tır'larında terör örgütlerine silah taşınıyor imajı verilmeye çalışıldı. Oysa Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenlere yardım gönderiyordu. Şimdi de aynı senaryoya destek açıklaması TBMM'de Sayın Baydar tarafından yapıldı. Bu açıklama çok manidardır. Ne büyük talihsizlik" dedi.
(MB-Y)

20.01.2017 17:12:56 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Cinayet zanlısı saklandığı banyo dolabında yakalandı
YEREL

CİNAYET ZANLISI SAKLANDIĞI BANYO DOLABINDA YAKALANDI
Aydın'da dolandırıcılık
YEREL

AYDIN'DA DOLANDIRICILIK
Hastanenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı
YEREL

HASTANENİN ÇATISINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI
İncir hırsızı tutuklandı
YEREL

İNCİR HIRSIZI TUTUKLANDI
Tarımsal öğretimin 171. yılı Aydın'da kutlandı
YEREL

TARIMSAL ÖĞRETİMİN 171. YILI AYDIN'DA KUTLANDI
Aydın'daki zincirleme trafik kazası
YEREL

AYDIN'DAKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Aydın'da sivil polisler şehiriçi ve taksileri denetleyecek
YEREL

AYDIN'DA SİVİL POLİSLER ŞEHİRİÇİ VE TAKSİLERİ DENETLEYECEK
ozdoğan'da işitme engelli öğrenciler karneleri aldı
YEREL

OZDOĞAN'DA İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLER KARNELERİ ALDI
omanlara yönelik 'Boncuk' projesi istihdama katkı sağlayacak
YEREL

OMANLARA YÖNELİK 'BONCUK' PROJESİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Mahalleye Dönene Köylülerin 'Atık Su ve Geriye Dönük Borç' İsyanı
YEREL

MAHALLEYE DÖNENE KÖYLÜLERİN 'ATIK SU VE GERİYE DÖNÜK BORÇ' İSYANI
Sağlıkçılar ikinci dönüşümün kendi lehlerine olmasını istiyor
YEREL

SAĞLIKÇILAR İKİNCİ DÖNÜŞÜMÜN KENDİ LEHLERİNE OLMASINI İSTİYOR
Erdem; &quot;TBMM kürsüsü, milletin kürsüsüdür&quot;
YEREL

ERDEM; "TBMM KÜRSÜSÜ, MİLLETİN KÜRSÜSÜDÜR"
Kepçede Ölümüne Yolculuk
YEREL

KEPÇEDE ÖLÜMÜNE YOLCULUK
33 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkartıldı
YEREL

33 EMNİYET MENSUBU HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARTILDI
ADÜ'de 325 akademisyen yeni kadrolarına kavuştu
YEREL

ADÜ'DE 325 AKADEMİSYEN YENİ KADROLARINA KAVUŞTU
Çiftçinin Kuraklık Endişesi Sevince Dönüştü
YEREL

ÇİFTÇİNİN KURAKLIK ENDİŞESİ SEVİNCE DÖNÜŞTÜ
Domuz eti kasabı Coşkun Can uyuşturucudan cezaevine girdi
YEREL

DOMUZ ETİ KASABI COŞKUN CAN UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ
Şoförler Odası Başkanı Özmeriç'ten Tatile Çıkacaklara Uyarı
YEREL

ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI ÖZMERİÇ'TEN TATİLE ÇIKACAKLARA UYARI
Şehit polis memuru yarın Aydın'a toprağa verilecek
YEREL

ŞEHİT POLİS MEMURU YARIN AYDIN'A TOPRAĞA VERİLECEK
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Didim'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması
YEREL

DİDİM'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNENİN ALABORA OLMASI
özünü tutan Başkan Alıcık, üç engelliyi daha sevindirdi
YEREL

ÖZÜNÜ TUTAN BAŞKAN ALICIK, ÜÇ ENGELLİYİ DAHA SEVİNDİRDİ
Kazaya müdahale ederken yaralanan polis memuru şehit oldu
YEREL

KAZAYA MÜDAHALE EDERKEN YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU