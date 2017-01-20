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Ziller yarıyıl tatili için çaldı



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemi bugün sona ererken yarıyıl tatili de başladı. Öğrenciler bir taraftan karne alacak olmanın diğer yandan ise tatile girmenin sevincini birlikte yaşadı.

2016- 2017 Eğitim - Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Oltu Yasin Haşimoğlu İlkokulunda bir karne töreni düzenlendi. Oltu Kaymakamı Şenol Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin'in katıldığı törene öğrenci velileri de yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Turan öğrencilere karnelerini verirken yarıyıl tatilini gerek dinlenerek gerekse kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Velilere de seslenen İlçe Kaymakamı Şenol Turan, "Çocuklarınızın karnesinde düşük notlar olsa bile tatilde dinlenmesine ve eğlenmesine izin vermelisiniz. Başarısız olduğu dersleri sürekli çocuğunuza hatırlatıp, tatilden mahrum edip, onların keyif alacağı zamanı zehir etmemelisiniz. Bunun yerine çocuğunuzla birlikte fazla sıkmadan başarısını arttırmak için bir çalışma programı hazırlayabilirsiniz. Çocuğun gelişimsel durumuna göre tatilde olduğunu göz önünde tutarak oyun oynamasına müsaade etmelisiniz. Unutmayın ki öğrenme sadece masa başında soru çözerek olmaz. Çocuklar oyun oynayarak da öğrenebilirler. Bu nedenle; çocuğunuza oynayarak öğreneceği etkinlikler seçebilirsiniz." diye konuştu.

Yasin Haşimoğlu İlkokulu Müdürü Lokman Yıldırım ise öğrencilere yönelik uyarılarda bulunarak "Okullara verilen bu arada kendinizle girişeceğiniz bir iç muhasebeyle, yeni bir başlangıç yapma şansını yakalayacaksınız. Bu sayede ikinci döneme daha dinamik başlayacak ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacaksınız. Buna inancım tamdır" dedi.

Yıldırım yaptığı değerlendirmede; "Elbette bir insan üç beş rakamla ölçülemeyecek bir değerdir; ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki; notlarınız ne olursa olsun hepiniz bizim için ayrı birer değersiniz." şeklinde konuştu.

Bu arada düzenlenen karne töreninde öğrenciler tarafından okunan şiir ve hikâyelerin ardından okul bünyesinde düzenlenen Değerler Eğitimi Yarışmasında dereceye giren, okul birincisi ve sınıflar bazında ilk dönem en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

(DMA-ÖB-Y)



20.01.2017 17:14:41 TSI

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