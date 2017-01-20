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Başkan Albayrak: "16 Temmuz Sabahı 937 bin Tekirdağlının bağlılığını Cumhurbaşkanlığına bildirdim"



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin Çorlu'daki dernek binasında düzenlenen genel kuruluna katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığını arayarak 937 bin Tekirdağlının bağlılığını bildirdiğini kaydetti.



"Tekirdağ mutlak nüfus artışında ikinci sırada"

Albayrak: "Tekirdağ'ın daha önce merkez ilçenin adı olduğunu ancak Tekirdağ'ın 9 ilçesi varken Çorlu'nun Çorlu ve Ergene, Çerkezköy'ün de Çerkezköy ve Kapaklı olarak bölünmesiyle 11 ilçe oldu, Tekirdağ olan merkezin adı Süleymanpaşa oldu, Tekirdağ ise ilin tamamının adı oldu. Nüfusumuz 937 bin civarında yakında açıklanacak yeni veriler ile 970 bini bulacağımızı düşünüyorum. Tekirdağ her sene 25 bin göç alıyor. Nüfusun mutlak artışına baktığımızda 3,2 oran ile ikinci sırada yer alıyor. Çerkezköy ilçemizin sadece yüzde 15'inin Çerkezköylü olduğunu yüzde 85'in Türkiye mozaiği olduğunu düşünürsek ne demek istediğim sanırım daha iyi anlaşılacak" dedi.



"Tekirdağ olarak önemli vizyonlarımız var"

"Bizim Tekirdağ olarak 4 önemli vizyonumuz var" diyen Albayrak: "Bunlardan biri sanayi vizyonudur. İlimizdeki şirketlerin sadece yüzde 20'sinin merkezi Tekirdağ'da. İlimizdeki şirketler 4 milyar 850 milyon TL vergi ödüyor. Bu şirketlerin yüzde 20 değil de yüzde 40'ının merkezinin Tekirdağ'da olması durumunda büyükşehir belediyesine gelecek yüzde 6'lık dilimin ne kadar yükseleceğini ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet dönüşümünün nasıl olacağını düşünün. İkinci vizyonumuz tarım ve hayvancılık vizyonudur. Bölgemizin ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu, diğer bölgeler ile Tekirdağ arasındaki rekolte farkı meydanda. Bölgemiz hayvancılık açısından da önemli bir bölge ve hastalıktan ari bir bölge. Üniversite vizyonumuz var. İlimizde 50 bin öğrenci kapasitesine sahip bir üniversite var şu anda 33 bin mevcudu bulunuyor. Turizm vizyonumuz var. 2 denize kıyısı olan ilimiz var. Tarihsel güzelliklerimiz 460 tane tescilli binamız var. Bizim geçmişimiz, gururumuzdur. Tüm bunların yanı sıra lojistik vizyonumuz var. ilimizde 9 liman var. Bunlardan biri Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın ikinci büyük limanı. 19 bin 500 konteynır kapasiteli devasa gemiler bu limana yanaşabiliyor" diye konuştu.



"81 Milyon şehit veririz tek çakıl taşı vermeyiz"

Albayrak ayrıca, "Bizim bir birimize destek olmaya ihtiyacımız var. Yaşadığımız doğa olaylarını dikkate alıp belediyeyi eleştirmek de karayollarını eleştirmek de son derece kolay. Karayolları da bizim, belediye de bizim. Ben 16 Temmuz sabahı 937 bin Tekirdağlının bağlılığını Cumhurbaşkanımıza bildirdim. Biz gerekirse 81 milyon şehit veririz ama ülkemizin bir tek çakıl taşını vermeyiz" şeklinde konuştu.



"İslam dinimiz insanlık dinidir"

İslam dininin terörle anılmasını da eleştiren Albayrak, "İslam dinin terörle yan yana göstermeye çalışanlar var. İslam din gibi en mükemmel dinin terörle yan yana anılmasını kabul edemiyorum. Böyle düşünenler Peygamber efendimizin Veda Hutbesi'ni iyi okusunlar. Bizim dinimiz insanlık dinidir."

Konuşmasının son bölümünde MÜSİAD yöneticilerine de seslenen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bizim siyasi görüşümüz, partilerimiz ayrı olabilir ama biz ortak yönlerimiz de var. Günde 5 vakit alnımız secdeye gidiyor. Bizi ayrıştırmayın, tüm programlarınıza çağırın, katılalım" dedi.

(SŞ-MEF-Y)



20.01.2017 17:16:42 TSI

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