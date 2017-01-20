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Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı

20 Ocak 2017 Cuma, 17:15
Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı
Bafra Belediyesi ile İŞKUR protokol imzaladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Bafra Belediyesi ile İŞKUR arasında protokol imzalandı.
Protokol ile engelliler ve eski hükümlülere yönelik hibe destekli uygulama başlatılacak. Uygulama ile ilgili protokol Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Bafra İŞKUR Merkezi Müdürü Yakup Ergenlik arasında imzalandı. Yapılan protokole göre bu hizmetten faydalanmak isteyenler 7 Şubat tarihine kadar Bafra İŞKUR Merkezine müracaat edebilecek. Program kapsamında mesleki eğitim kursları verilecek ve bu kursları başarılı ile bitirenlerden kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği sağlanacak.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Yapılan protokolle işe uyum ve istihdam projeleri desteklenecek. Bundan engelli bireylerimiz ile eski hükümlülerimiz faydalanacak. Bu kurslar ile uygun görülen projeler için hem kendi işlerini kurmaları için hibe desteği verilecek hem de işe girmelerine katkı sağlayacak meslek kursları ve destek teknolojileri projeleri imkanı sağlanacaktır. Hibe desteği ile istihdam zorluğu yaşayan engelli bireylerimiz ile eski hükümlülerimizin kendi işlerini kurmaları ve en azından geçimlerini sağlamak amaçlanmaktadır. Hibe desteği ile engelli bireylerimiz için uygun bulunan projelerde kendi işini kurmak için kuruluş işlemleri, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği için vergiler dahil 36 bin lira fatura karşılığında verilecektir. Eski hükümlülerimiz içinde iş kurma desteği verilecektir. Uygun bulunan projeler için brüt asgari ücretin 10 katı işyeri kuruluş desteği verilecektir. Bu destekler İŞKUR merkezi tarafından yürütülecek ve verilecektir. Ayrıca uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele kapsamında da çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören veya rehabilitasyon sürecinde ki kişilere yönelik kurslar ve programlar düzenlenecektir. İş konusunda eğitimler ve işe yerleştirmeler sağlanacaktır. Biz bu anlamlı projelerde İŞKUR ile beraber olacağız. Müracaatlar 7 Şubat tarihine kadar Bafra İŞKUR Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

20.01.2017 17:19:03 TSI
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