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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

20 Ocak 2017 Cuma, 17:15
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci
Suriyeli öğrencilerin karne sevinci

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve geçici eğitim merkezleriyle devlet okullarında eğitim öğrenimlerini sürdüren yaklaşık 19 bin Suriyeli çocuk, karnelerini aldı.
2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle bütün okullarda olduğu gibi Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezlerinde de karne sevinci yaşandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Suriyeli öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak üzere Toroslar 2 Nolu Geçici Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
900 öğrencinin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezinde düzenlenen karne programında konuşan Koca, her bir Suriyeli çocuğu kıyıya vuran denizyıldızları misali yeniden hayatla buluşturma arzusuyla çalıştıklarını belirterek, her biri ayrı bir acı ve dramla vatanlarından kopup ülkemize sığınan bu çocuklara yeniden umut ve ışık olmak kaygısıyla çalıştıklarını kaydetti.
"Mersin'de 19 bin Suriyeli öğrenciye eğitim hizmeti veriliyor"
Bugün itibariyle 7 ilçede oluşturulan 17 Geçici Eğitim Merkezinde, 240 Türkçe öğretmeni, 800 Suriyeli öğretmen ve toplam 11 bin Suriyeli öğrenci olduğunu dile getiren Koca, resmi okullara kayıt etmiş oldukları 8 bin öğrenciyle birlikte 19 bin Suriyeli öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.
Artık Geçici Eğitim Merkezi açılmayacağını ifade eden Koca, verilen geçici eğitimi kalıcı ve kaliteli hale getireceklerini ve her türden resmi okullarda Suriyeli öğrencilere eğitim vermeyi istediklerini söyledi. Koca, her Suriyeliye 'Ensar-Muhacir' anlayışıyla baktıklarını ve bütün çocukları kendi öz çocukları gibi gördüklerini kaydetti.
(HSK-Y)

20.01.2017 17:19:28 TSI
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