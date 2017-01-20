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Başkan Külcü yaralı karacayı doğaya saldı



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ÇORUM (İHA) - Çorum'da yaralı halde bulunan ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından tedavisi yapılmak üzere Çorum Belediyesi görevlilerine teslim edilen yaralı karaca, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün de katıldığı bir programla doğaya salındı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon ve Geçici Hayvan Bakım Evinde tedavi edilen yaralı karacanın Sıklık Tabiat Parkı fauna alanında doğaya bırakılması esnasında Başkan Külcü ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Belediey Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın da hazır bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yaralı karacanın Orman Müdürlüğü ekiplerince Kargı, Osmancık ilçeleri arasında dağlık arazide bulunarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon ve Geçici Hayvan Bakım Evine getirildiğini hatırlatarak "Karacanın gerekli tedavisi personelimiz tarafından yapıldı. Birkaç gün müşahede altında tutuldu ve Sıklık bölgesinde bugün fauna alanına bıraktık. Aslında burası da bir müşahede alanı. Burada da gözetim altında tutacağız ve daha sonra Orman İşleri Müdürlüğü ekipleri onu bulduğu yere götürüp bırakacak." dedi.

Sıklık Tabiat Parkı'nda bulunan 50 dönümlük fauna alanında 39 yabani hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Külcü, "50 dönümlük olan fauna alanımız burada bulunan hayvanlarının beslenmesi açısından yetersiz kalıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarımız buradaki hayvanlara düzenli olarak yem bırakıyor. Şu anda burada yapım işleri devam eden 400 dönümlük bir fauna alanımız var. Onu da birkaç ay sonra bitirerek hizmete açacağız. Bu fauna alanını Orman ve Su işleri Bakanlığımızın desteğiyle yapıyoruz. Fauna alanı 1.5 Milyon TL'ye mal olaca" şeklinde konuştu.

(BÖ)



20.01.2017 17:19:43 TSI

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