YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KaymakamKılıç, 15 Temmuz İlkokulu için MÜSİAD üyelerinden destek istedi

KaymakamKılıç, 15 Temmuz İlkokulu için MÜSİAD üyelerinden destek istedi



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin genel kuruluna katılan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Eğitim ver Sağlık Vakfı tarafından yaptırılacak olan 15 Temmuz İlkokulu için hem genel kurula katılan üyelerden hem de MÜSİAD üyesi işadamlarından destek istedi.

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi Muzaffer Aslan'ın güven tazelediği genel kurulda konuşan ve hem Tekirdağ'ın hem de Çorlu'nun önemine ilişkin bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Tekirdağ'ın ne kadar büyük olduğunu, Çorlu'nun ne kadar büyük ve önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İlimizin 937 bin nüfusu var. Her sene sadece Çorlu'nun nüfusu 10 bin artıyor. İstihdam oranı ülke genelinde yüzde 47 iken bölgemizde yüzde 53, işsizlik oranı ülke genelinde yüzde 10,7 iken bölgemizde yüzde 7,3. İlimiz en fazla sanayi olan iller sıralamasında 11. Sırada yer alıyor. İhracatın yüzde 68,5'i İstanbul'u da içine katarsak Trakya bölgesinden yapılıyor. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına sahip 5 ilden biriyiz. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi firmasından 46'sı Tekirdağ'da. İhracatın ithalatı karşılama oranında artıdayız" dedi

Çorlu'ya eser kazandırma adına kolları sıvadıklarını ve 15 Temmuz Şehitler İlkokulu yapmak için protokol imzalandığını ve çalışmaların başladığını kaydeden Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, MÜSİAD üyelerinden de destek istedi. Kaymakam Kılıç, "Okul yapımına Çorlu'da yaşayan herkesin katkısı olması için kısa mesaj hattını devreye aldık. 5901'e gönderilen mesajlar Çorlu'!da yapılacak okula 10 TL destek manasını taşıyor. Bir tuğla bedelini 10 TL olarak belirledik ve bir tuğla da sen koy diyerek kampanyamızın startını verdik. Okulumuzun adı 15 Temmuz olacak ama dersliklere Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin gibi şehitlerimizin isimlerini vereceğiz. Eğer kampanya süresince Çorlu'dan 250 bin mesaj gelirse 2,5 milyon TL'lik katkı sağlanmış olur. Bu okul birkaç işadamının, gönüllünün, hayırseverin katkıları ile de yapılabilirdi ancak bizler Çorlu halkının tümümü kapsamasını ve okulu Çorlu olarak birlikte yapmayı istedik" diye konuştu.

Kaymakam Kılıç, okul yapımı için 5901 kısa mesaj hattına mesaj gönderilmesi ve projenin tanıtımının yapılması konusunda MÜSİAD üyesi işadamlarından destek de istedi.

(SŞ-MEF-Y)



20.01.2017 17:19:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER