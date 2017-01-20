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Suriyelilere yönelik 1. Çocuk Şenliği düzenlendi

20 Ocak 2017 Cuma, 17:16
Suriyelilere yönelik 1. Çocuk Şenliği düzenlendi
Suriyelilere yönelik 1. Çocuk Şenliği düzenlendi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Gökkuşağı Derneği ve Concern World Wide ortaklığında yürütülen, Avrupa Birliği Acil İnsani Yardım Komisyonu tarafından desteklenen "Türkiye'deki Suriyelilere Acil Yardım ve Eğitime Destek Projesi" kapsamında 1. Çocuk Şenliği düzenlendi.
3 Dönemde toplam 600 çocuğa Türkçe ve Arapça okuma yazama öğretimi yapılması hedeflenen proje kapsamda yapılan 1. dönem çalışmalarında 6-14 yaş aralığındaki 189 Suriyeli çocuğa yönelik 3 aylık Türkçe ve Arapça Okuma Yazma Öğretimi Programı tamamlandı. Proje kapsamında kurulan Eğitim Destek Merkezi tarafından dönem sonunda bir Çocuk Şenliği tertip edildi.
Concern World Wide Türkiye Temsilcisi Yusuf Al Jogazi ve Eğitim Direktörü Murat Alemdar'ında katıldığı programa, Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Gürbüzcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Memur- Sen Başkanı Ali Deniz, İHH Şube Başkanı Fadıl Akkuş, Adıyamanlılar Vakfı Şube Başkanı Yakup Akıncıoğlu, Bilgi ve Hikmet Derneği Başkanı Abdullah Demir ve Suriyeli aileler ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmaları sonrasında Tanıtım filmi gösterimi ile başlayan şenlik programı,"Memleket İsterim" adlı şiir dinletisi, "Üçgendir Benim Adım" adlı Müzikli Oyun, "Biz Geleceğin Mimarlarıyız" isimli tiyatro gösterimi, yaş guruplarına göre düzenlenen çocuk korolarının seslendirdiği" Gelin Çocuklar Dünyaya Bir Mesaj Verelim", "Kırmızı Balık" ve Ya Atfal Alem" isimli şarkılarla davetlilere duygulu anlar yaşattı. Program sonunda "Hayalden Gerçeğe Atılan Adımlar" isimli Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Programda Concern Türkiye Temsilcisi Yousaf Khan Jogezai, Suriyeli Aileler adına Yenilik Eğitim Kültür Derneğinden Ahmed Sellum ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyelilerin eğitiminden sorumlu Şube Müdürü Ramazan Korkut'ta birer konuşma yaptılar.
Suriyeli Aileler adına Yenilik Eğitim Kültür Derneğinden Ahmed Sellum, iç savaş sonrasında ailelerin yaşadığı dramdan bahsetti.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Korkut, Suriyelilerin entegrasyonunda eğitimin öneminden bahsederek, Suriyeli çocukların okullaşması için yapılan çalışmalardan bahsetti.
Concern Türkiye Temsilcisi Yousaf Khan Jogezai konuşmasında, "Proje kapsamında Türkçe ve Arapça Okuma Yazma konusunda sadece akademik bir eğitimi değil, çocukların sosyal yaşamlarını da renklendirecek, yaşadıkları ağır travmanın etkilerini rehabilite edecek, sosyal uyumlarını güçlendirecek bir çalışma öngörüyorduk. Bugün görüyoruz ki, Adıyaman Eğitim ve Destek Merkezimiz bu beklentilerimizi, bizim verdiğimiz desteği de beklemeden kendi imkanlarını da kullanarak tam anlamıyla karşılamıştır. Eğitim Destek Merkezlerimiz arasında Adıyaman'daki merkezimiz gerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinde gerekse sosyal faaliyetleri ve aile iletişiminde kat ettikleri mesafe ve şikayet etmeden karşılaştıkları sorunları çözme becerisi ile öne çıkmaktadır. Daha önce ziyaret eden ekip arkadaşlarımın Adıyaman Eğitim Destek Merkezimiz ile ilgili verdikleri olumlu bilgilerin ve övgülerin son derece yerinde olduğunu gördüm. Eğitim Destek Merkezimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, Gökkuşağı Derneği'ne bu çalışmada verdikleri destek ve özveri den dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Program sonunda proje ile ilgili bilgi veren Gökkuşağı Derneği Başkanı Sezai Yılmaz, "Proje kapsamında Adıyaman'da Suriyeli ailelere yönelik yardım ve eğitim çalışmalarımızın koordinasyonunu sağlayan bir merkez ofisimiz ile 6-14 yaş arası Suriyeli çocukların eğitime katılımını desteklemek amacıyla kurduk. Türkçe ve Arapça okuma ve yazma öğretimi yaptığımız bir Eğitim Destek Merkezi'miz bulunmaktadır. 3 Dönem halinde planladığımız eğitim öğretim çalışmalarında her dönem için 200, toplamda 600 Suriyeli çocuğumuzun faaliyetlerimizden faydalanmasını amaçlıyoruz" dedi.
Eğitim Destek Merkezi Müdürü Gülay Gelse, "Projemiz kapsamında Suriyeli çocuklarımızın okuma yazma öğretimi ile beraber, çocukların sosyal bütünleşmesini güçlendirmek, Suriyeli ailelerimizin eğitim ve öğretime dair yaklaşımlarında ilgi ve alakalarını artırmak için aile içi iletişim seminerleri, aile ziyaretleri, geleneksel oyun etkinlikleri, ahşap boyama kursları, satranç ve geleneksel oyun kursları ile çeşitli kurumlara gezi faaliyetleri düzenledik" dedi.
(AHM)

20.01.2017 17:20:50 TSI
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