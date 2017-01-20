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2016 yılı Teknik Destek Programı sonuçları açıklandı



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ERZURUM (İHA) - 2016 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Kasım-Aralık dönemine 8'i Erzurum'dan ve 2'si Erzincan'dan olmak üzere toplam 10 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 10 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 5 proje listede yer aldı.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 20/01/2017 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA'ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

(ÖB-ÖB-Y)



20.01.2017 17:21:34 TSI

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