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Kulu'da öğrenciler karnelerini aldı



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler karnelerini aldı.

İlk yarıyılın tamamlanması dolayısıyla protokol mensuplarının katılımıyla ilçeye bağlı Canımana, Karacadere ve Dipdede mahallelerindeki okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenlerine Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak katıldı. Karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, ailelere çocuklarının karnelerinde zayıf dersler olması durumunda tepki göstermemeleri ikazında bulunarak, "Çocukların anlayabileceği şekilde nasihatlerde bulunun ve yarıyıl tatilinde boş vakitlerini değerlendirmelerini, zayıf olan derslerine çalışarak başarı sağlayacaklarını öğütleyin" dedi. Kaymakam Arslan, öğrencilerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Arslan, idareci ve öğretmenlerin başarılı yeni nesiller yetişmesi için verdikleri emek ve gayretlerin boşa gitmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Kulu'da 2016-2017 Eğitim Öğrenim Yılı'nın ilk yarıyılında bin 693'ü taşımalı olmak üzere toplam 8 bin 263 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

(ÖK-FM-Y)



20.01.2017 17:24:52 TSI

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