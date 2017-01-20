Başkan Yalçın öğrencilere karnelerini verdi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bazı öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Pazaryeri İlkokulu'nda öğrencilerle buluşan Başkan Yalçın, karnelerini vererek başarılarının devamını diledi. Yalçın, karne dağıtımının ardından yaptığı açıklamasında, "2016-2017 Eğitim Öğretim yılı yarıyılı karne heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşadık. Karnelerini verdik. Bütün çocuklarımıza eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY-Y)
20.01.2017 17:25:24 TSI
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