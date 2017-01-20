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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da 7 bin 281 kişi evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor

20 Ocak 2017 Cuma, 17:21
Erzurum'da 7 bin 281 kişi evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor
Erzurum'da 7 bin 281 kişi evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürlüğü'nce, il genelindeki 7 bin 281 engelliye evde bakım desteği sağlandığı bildirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, TRT Erzurum radyosuna konuk olarak, engelli ve yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Ekinci, engelli vatandaşların, insan onuruna yakışır biçimde hayatın içinde yaşama hakkının, temel evrensel haklar arasında yer aldığını belirtti.
Ekinci, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde engelli nüfusa sağlanan yaşam standardının ve sunulan hizmetlerin çok önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.
Erzurum'da engellilere yönelik 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla 32 milyon 282 bin TL yardım yapıldığını anlatan Ekinci şöyle konuştu:
"2016 yılı Arlık ayı itibarıyla 32 milyon 282 TL'lik ödeme yapılmıştır. Söz konusu ailelere aylık ortalama 6 milyon TL ödeme yapılıyor. Engellilerin yaşadığı problemler, sorun olmaktan çıkıp sosyal boyutlarıyla herkesi ilgilendiren bir durum haline gelmiş olup bu konuda sosyal çözümler üretilmiştir. Bu kapsamda Erzurum'da 7 bin 281 engellinin evde bakım hizmetinden, 266 engelli de bakım merkezi hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca bu hizmet kapsamında yapılan müracaatların 30 iş günü olan tamamlanma süresi 15 iş gününe kadar indirilmiştir. Yine 2016 yılında verilen engelli kimlik kartı sayısı 11 bin 85'e ulaşmıştır"
Engelliler konusunda önem verdikleri bir diğer konunun da 'erişilebilirlik' olduğunu vurgulayan Ekinci "Bütün yaşam alanlarının engelli ve yaşlılarca erişilebilirliği hedefiyle çalışmalarımız devam etmektedir. Kentteki Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde yaptığımız denetimlerde 625 yaşam alanının bu anlamda incelemesi yapıldı." dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

20.01.2017 17:25:48 TSI
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