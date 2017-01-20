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Geri dönüşüm ihalesine 5 firma katıldı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde geri dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alım ihalesi yapıldı.

İzmit Belediyesinin Çevre Koruma Müdürlüğü'nün 2017 yılı içindeki çalışmalarında kullanılacak olan 5 bin adet geri kazanım kutusu, 60 bin adet geri dönüşüm büzgülü baskısız poşet, 10 bin paket A4 fotokopi kağıdı alımı ihalesine 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 40 bin 416 TL olan geri kazanım kutusu ihalesine katılan Plastik Koli İmalat firması 30 bin TL, Üzmezler firması 38 bin 700 TL, Naturel firması da 35 bin 750 TL teklif verdi.

Muhammen bedeli 31 bin 500 TL olan geri dönüşüm büzgülü baskısız poşet ihalesine katılan Alpmete Sanayi firması 29 bin 400 TL, Naturel firması ise 27 bin TL, yaklaşık maliyeti 88 bin 666 TL olan A4 fotokopi kağıdı ihalesine katılana Üzmezler firması 84 bin 800 TL, Mutlu Proje Yapı Kırtasiye firması 77 bin 400 TL, Naturel firması da 87 bin 500 TL teklif verdi.

Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanacak firmaları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

(KK-İÇ)



20.01.2017 17:26:07 TSI

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