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Karaman'da genç erkekler futbol il birinciliği müsabakaları sona erdi



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman'da düzenlenen okullararası genç erkekler futbol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları 2016-2017 yılı faaliyet programı çerçevesinde Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 9 Okul takımının katılımıyla Yunuskent Futbol sahasında düzenlenen Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Larende Anadolu Lisesi takımları arasında yapılan final müsabakası ile sona erdi. Yapılan final müsabakasında rakibi Larende Anadolu Lisesini 1-0 yenen Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon olarak yapılacak gurup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı. Turnuva sonunda oluşan genel sıralamada ise Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi birinci, Larende Anadolu Lisesi ikinci, Spor Lisesi üçüncü, İbn - i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Topal, okul idareciler ve beden eğitim öğretmenleri tarafından verildi.

(MD-AH-Y)



20.01.2017 17:26:24 TSI

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